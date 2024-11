Bayburt'ta Sert Kış: Soğuk Hava ve Kar Vatandaşları Zorluyor

Yerel

Bayburt buz kesti: Kuşlar dondu, otoparkın çatısı çöktü, buz sarkıtları oluştu

BAYBURT - Bayburt'ta 2 gün önce etkili olan kar yağışının ardından kent buz tuttu. Kar kalınlığının yer yer 80 santimetreyi bulduğu Bayburt'ta, soğuk havadan etkilenen bir güvercin yiyecek aramak için girdiği çöp kutusunda soğuktan donmuş halde görüldü.

Dün öğlen saatlerinde açan güneş, buzları eritirken, eriyen buzlar bir anda soğuyan havayla birlikte yeniden buz tuttu, çatılarda buz sarkıtları oluştu. Öte yandan Bayburt Belediyesine ait şehir merkezindeki kapalı otoparkın giriş kısmındaki plastik kısım karın ağırlığına dayanamayarak çöktü.

Sabahın erken saatlerinde eksi 13 dereceyi bulan Bayburt, tam anlamıyla buz kesti. Vatandaşların kendi imkanlarıyla yolları açarak patikalar oluşturduğu yerler soğuk havanın etkisiyle buz tuttu. Açılan yollarda kar etmeyince, vatandaşlar biriken karların içinden geçerek, işlerine gittiler. Cenazeye gitmek için yola koyulan Şingah Mahallesi sakinlerinden bir vatandaş oğlu yardımıyla zorlu yolları aşarak cenaze evine gitti. Uzun buz sarkıtlarının oluştuğu, soğuk hava ve ayazın hakimiyetini koruduğu Bayburt'ta sokak hayvanları da soğuktan etkileniyor. Sokak hayvanları için evlerinin önüne yemek, su bırakan Bayburtlular büyük kar kütleleri nedeniyle artık bunları da yapamaz hale geldi. Bununla birlikte bir güvercin, yiyecek aradığı çöp kutusunun yanında soğuk havadan etkilenerek dondu. Evlerinin önünde biriken karların kepçelerle temizlenmesini isteyen bir vatandaş, sitemde bulunarak, "Bu belediye başkanı, bu muhtar nasıl muhtar. Bak ileri tarafı, Necla ablamın olduğu tarafı hep açtırdılar. Buraya da bir dozer vursalardı, kepçe vursalardı. Bu Müslümanlar bu yollardan nasıl geçsinler" dedi.

"2 gün boyunca köyde mahsur kaldık evlerden çıkamadık"

Köyden Bayburt'a ev ihtiyaçlarını almaya gelen Hamdi Dursun isimli vatandaş, belediyeden yolların bir an önce temizlenmesini isteyerek, "2 gün köyde kaldık, mahsur kaldık resmen. Ekmeğimiz bitti, eskisi gibi tandır yakan yok. Ekmek almaya geldik. Geldik ama Bayburt merkezi daha bir mağdur durumda. Bizim köyün içini traktörler daha güzel temizledi. Belediyeden bir an önce buraları temizlemesini istiyoruz. Buz tutmuş her yer, donuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bayburt Bayburt olalı böyle bir kış görmedi"

Eski kışların geri geldiğini, Bayburt'ta uzun zaman üstüne böyle bir kışın yaşandığını söyleyen Orhan Sarıkaya isimli vatandaş, "Bayburt Bayburt olalı böyle bir kış görmedi. Her taraf buz soğuk, üşüyoruz, donuyoruz. Yapacak bir şey yok, Allah'ın rahmeti ve bereketi" şeklinde konuştu.

"71 yaşındayım 20 yıldır böyle bir kış görmedim"

71 yaşındaki Kemal Dursun isimli vatandaş ise, en son böylesi bir kışın 20 yıl önce yaşandığını ifade ederek, "71 yaşındayım, aşağı yukarı 20 senedir daha yeni böyle bir kar, kış gördüm. Havalar bayağı bir soğudu, çok soğuk var. Bayburt'ta özlenen manzaralardı ama şu an pek çalışma olmadı. İnsanlar kaldırımda gezemiyor. Gerçi kar hiç durmadı ki çalışmada tam teşekküllü olsun" dedi.