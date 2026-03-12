Bayburt\'ta Sıfır Atık Eğitimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerine sıfır atık ve çevre farkındalığı eğitimi verildi.

Bayburt'ta öğrencilerde çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitim faaliyetleri sürüyor. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere sıfır atık yaklaşımının amacı ve günlük hayatta uygulanabilecek çevre dostu alışkanlıklar hakkında bilgi verilerek, atık oluşumunun azaltılması, geri dönüşümün önemi, doğal kaynakların verimli kullanılması konuları anlatıldı.

Eğitimde ayrıca sıfır atık sisteminin; atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşüm ve yeniden kullanım yoluyla atık miktarının azaltılmasını hedefleyen çevre yönetimi yaklaşımı olduğu vurgulandı. Çevreyi korumanın bireysel sorumluluklarla başladığı, küçük alışkanlıkların büyük çevresel faydalar sağlayabileceği öğrencilere hatırlatıldı. - BAYBURT