Bayburt\'ta İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt'ta su kaynaklarının verimli kullanımı, taşkın ve kuraklıkla mücadele, içme ve kullanma suyu yatırımları ile 2026 yılında yürütülecek çalışmaların ele alındığı İl Su Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Yardımcısı Cem Gümrükçü başkanlığında düzenlenen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Ebubekir Köse, ilgili kurum temsilcileri ile Su Yönetimi Genel Müdürlüğü teknik ekibi katıldı.

Toplantıda, su verimliliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, su kalitesinin iyileştirilmesi, modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması, tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan su kirliliğinin önlenmesi ile taşkın ve kuraklığa karşı yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca, 2025 yılı İl Su Kurulu kararlarının uygulanma sürecine ilişkin bilgilendirme yapılarak, 2026 yılında hayata geçirilecek çalışmalara yönelik kararlar alındı.

Toplantıda, su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesine karşı çalışmaların sürdürüleceği vurgulandı. - BAYBURT