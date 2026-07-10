Bayburt'un kalkınma vizyonu çalıştayda ele alındı - Son Dakika
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Bayburt'un kalkınma vizyonu çalıştayda ele alındı

Bayburt\'un kalkınma vizyonu çalıştayda ele alındı
10.07.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
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Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında Bayburt'ta düzenlenen Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı'nın açılışı yapıldı. Tarım, hayvancılık, turizm, gençlik ve eğitim gibi başlıklarda görüş alışverişinde bulunulan çalıştayda, kentin kalkınması için ortak akıl ve bilim vurgusu yapıldı.

Uluslararası Dede Korkut Bilim, Kültür ve Spor Şölenleri kapsamında gerçekleştirilen Bayburt Sürdürülebilir Kalkınma Çalıştayı'nın açılış töreni gerçekleşti.

15 Temmuz Milli İrade konferans salonunda düzenlenen çalıştayda, tarım, hayvancılık ve organik üretim, şehirleşme ve yerel kalkınma, girişimcilik, kooperatifçilik ve üretim ekonomisi, gençlik, eğitim ve istihdam, turizm, spor ve kültürel değerler ile üniversite-kamu-sivil toplum kuruluşları iş birliği başlıklarında görüş alışverişinde bulunuldu.

Çalıştayın açılışında konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt'un kalkınmasının kamu kurumları, üniversite, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla mümkün olacağını belirterek, bilimsel çalışmaların uygulanabilir sonuçlar üretmesinin önemine dikkat çekti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise Bayburt'un tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerinin ortak akıl, bilim ve sürdürülebilirlik anlayışıyla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Eldivan, çalıştayda ele alınan başlıkların kentin kalkınma vizyonuna katkı sağlayacak projelere zemin oluşturacağını kaydetti.

Programın sonunda çalıştaya katkı sunan paydaşlara plaket takdim edildi.

Çalıştaya Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkadir Karabulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar, kurum müdürleri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çalıştay, bugün gerçekleştirilecek ikinci gün programı ve kapanış oturumuyla tamamlanacak. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'un kalkınma vizyonu çalıştayda ele alındı - Son Dakika

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