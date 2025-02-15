Bayburt\'ta Süt ve Sağım Hijyeni Eğitimi

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Bayburt'tun Sancaktepe ve Kırkpınar köylerindeki üreticilere yönelik çiftçi bilgilendirme toplantısı düzenlendi, üreticiler süt ve sağım hijyeni konularında bilgilendirildi.

Bayburt'un Sancaktepe ve Kırkpınar köylerindeki üreticilerle bir araya gelen Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından çiftçi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Ekipler, 'Süt Hijyeni', Süt Sığırcılığında Sağım Hijyeni' ve 'Sanitasyon' konularında üreticileri bilgilendirdi.

Gerçekleştirilen çiftçi bilgilendirme toplantısında üreticilere sağım sırasında eldiven kullanmaları, her sağım sonrası sağım kovalarının ve sağım makinelerinin yıkanarak temizlenmesi gerektiği hatırlatıldı.

Bununla birlikte, süt sağımında yapılan yanlış uygulamalara değinilerek, süt veriminin artırılması için yapılması gereken doğru yöntemler anlatıldı. Üreticilere, süt hijyeni konulu broşürlerin dağıtılmasının ardından çiftçi bilgilendirme toplantısı son buldu. - BAYBURT