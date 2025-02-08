Bayburt\'ta Tıbbi Bitkiler Üretim Toplantısı

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üretim Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ilin güçlü tarım ve hayvancılık altyapısının sunduğu avantajlara dikkat çeken Vali Eldivan, bahar ayı ile birlikte organik tarım ve tıbbi aromatik bitki üretiminin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini belirterek, bu kapsamda yürütülen çalışmaların, Bayburt ekonomisine önemli katkılar sunacağını ve tarımsal kalkınmayı hızlandıracağını ifade etti.

Ayrıca, bölgeye kazandırılacak yeni tesis sayesinde tıbbi ve aromatik bitki üretiminin daha sistemli hale geleceği ve uluslararası pazarlara açılarak ihracat potansiyelinin artırılacağı vurgulandı. Yapılacak yatırımlarla, çiftçilerin gelir seviyesinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi amaçlanmakta. - BAYBURT