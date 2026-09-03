Bayburt'ta TMO alımlarında 290 çiftçiden 2 bin ton ürün teslim alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt'ta TMO alımlarında 290 çiftçiden 2 bin ton ürün teslim alındı

Bayburt\'ta TMO alımlarında 290 çiftçiden 2 bin ton ürün teslim alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta 14 Ağustos'ta başlayan TMO hasat alımlarında şu ana kadar 290 çiftçiden yaklaşık 2 bin ton ürün teslim alındı. İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu ve beraberindeki heyet, alım ofisinde incelemelerde bulunarak sürecin sorunsuz yürütülmesi için koordinasyon çalışmalarının süreceğini bildirdi.

Bayburt'ta devam eden hasat sezonu kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) üreticilerden gelen ürünlerin kabulü sürüyor. 14 Ağustos'ta başlayan alımlarda şu ana kadar 290 çiftçiden yaklaşık 2 bin ton ürün teslim alındı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte TMO alım ofisini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üreticilerden teslim alınan ürünlerin kabul ve depolama işlemleri ile alım noktasındaki uygulamalar yerinde incelendi.

TMO personeliyle yapılan görüşmede, alım işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi, kalite kriterlerinin doğru uygulanması ve süreçte yaşanabilecek aksaklıkların hızlı şekilde giderilmesine ilişkin konular ele alındı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, alım noktasında üreticilerle bir araya gelerek sahadaki talepleri ve beklentileri dinledi.

Hasat döneminin sağlıklı şekilde tamamlanması için kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Toprak Mahsulleri Ofisi, Bayburt, Ağustos, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt'ta TMO alımlarında 290 çiftçiden 2 bin ton ürün teslim alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu

11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 12:00:06. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt'ta TMO alımlarında 290 çiftçiden 2 bin ton ürün teslim alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement