Bayburt\'ta TMO alımlarında 290 çiftçiden 2 bin ton ürün teslim alındı

Bayburt'ta devam eden hasat sezonu kapsamında Toprak Mahsulleri Ofisinde (TMO) üreticilerden gelen ürünlerin kabulü sürüyor. 14 Ağustos'ta başlayan alımlarda şu ana kadar 290 çiftçiden yaklaşık 2 bin ton ürün teslim alındı.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdurrahman Müftüoğlu, Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe ve Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü teknik personeliyle birlikte TMO alım ofisini ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, üreticilerden teslim alınan ürünlerin kabul ve depolama işlemleri ile alım noktasındaki uygulamalar yerinde incelendi.

TMO personeliyle yapılan görüşmede, alım işlemlerinin sorunsuz yürütülmesi, kalite kriterlerinin doğru uygulanması ve süreçte yaşanabilecek aksaklıkların hızlı şekilde giderilmesine ilişkin konular ele alındı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, alım noktasında üreticilerle bir araya gelerek sahadaki talepleri ve beklentileri dinledi.

Hasat döneminin sağlıklı şekilde tamamlanması için kurumlar arasındaki koordinasyon ve iş birliği çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.