Umre ibadetini yerine getirmek üzere kutsal topraklara gidecek vatandaşlar için Bayburt İl Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi. Umreciler, dualarla yolcu edildi.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan uğurlama töreninde hac görevinin önemi anlatılarak, hac ibadetinde yapılması gerekenler hacı adaylarına hatırlatıldı. Müftü Vekili Nuretin Akgül'ün yaptığı duanın ardından umrecileri aileleri, yakınları dualarla kutsal topraklara uğurladılar. - BAYBURT
Son Dakika › Yerel › Bayburt'ta Umre Uğurlama Töreni - Son Dakika
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