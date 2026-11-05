Bayburt'ta üniversitelilere SİBERAY eğitiminde oltalama ve dolandırıcılık anlatıldı - Son Dakika
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Bayburt'ta üniversitelilere SİBERAY eğitiminde oltalama ve dolandırıcılık anlatıldı

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Bayburt\'ta üniversitelilere SİBERAY eğitiminde oltalama ve dolandırıcılık anlatıldı
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Bayburt Emniyet Müdürlüğü personeli, Aydıntepe MYO ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencilerine SİBERAY eğitimi verdi. Eğitimde güvenli internet, oltalama ve dijital dolandırıcılık anlatıldı; öğrencilerin dijital tehditleri tanıması amaçlandı.

Bayburt'ta üniversite öğrencilerine SİBERAY programı kapsamında siber güvenlik ve dijital farkındalık eğitimi verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin verdiği eğitimler, Aydıntepe Meslek Yüksekokulu öğrencileri ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi 1'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlendi. Eğitimlerde, güvenli internet kullanımı, oltalama yöntemleri, bilişim suçları, dijital dolandırıcılık ve dijital bağımlılıkla mücadele konuları ele alındı.

Eğitimde ayrıca kişisel bilgilerin korunması, sanal ortamda bahis ve kumarın riskleri ile bilgi kirliliğine karşı alınabilecek önlemler anlatıldı.

Eğitimlerle öğrencilerin dijital ortamdaki tehditleri tanıması, kişisel güvenliklerini korumaya yönelik önlemleri öğrenmesi ve internet kullanımında daha bilinçli hareket etmesi konusunda farkındalık kazanmaları sağlandı.

Kaynak: İHA
Emniyet MüdürlüğüDolandırıcılıkAydıntepeTeknolojiBayburtEğitimYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt'ta üniversitelilere SİBERAY eğitiminde oltalama ve dolandırıcılık anlatıldı - Son Dakika
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