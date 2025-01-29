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Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu

BAYBURT - Bayburt'ta polisin arama yaptığı şahsın üzerinden bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir şahıs üzerinde arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada M.K. isimli şahsın üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Şahıs hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.