Bayburt'ta Vali Eldivan başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Bayburt'ta Vali Eldivan başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı düzenlendi

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Bayburt\'ta Vali Eldivan başkanlığında güvenlik koordinasyon toplantısı düzenlendi
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Bayburt'ta Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen güvenlik ve asayiş koordinasyon toplantısında emniyet ve jandarma birimlerinin faaliyetleri değerlendirildi. Toplantıda kamu düzeninin korunması, can ve mal güvenliği için alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar görüşüldü.

Bayburt'ta huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar, Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Toplantısında ele alındı.

Vali Mustafa Eldivan başkanlığında düzenlenen toplantıda, emniyet ve jandarma birimlerince yapılan faaliyetler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Toplantıda, kent genelinde kamu düzeninin korunması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması için alınan tedbirler ve sahadaki uygulamalar görüşüldü.

Güvenlik hizmetlerinin etkin sürdürülmesi ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesine ilişkin görüş alışverişi yapılan toplantıda, mevcut uygulamalar üzerinde duruldu.

Kaynak: İHA
JandarmaBayburtAsayişGüncelYerelKamuSon Dakika

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