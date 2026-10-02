Bayburt'ta Vali Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti - Son Dakika
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Bayburt'ta Vali Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti

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Bayburt\'ta Vali Eldivan, Dünya Yaşlılar Günü\'nde yaşlıları evlerinde ziyaret etti
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Bayburt ve Aydıntepe'de Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlı vatandaşlar evlerinde ziyaret edildi. Vali Mustafa Eldivan yaşlılarla sohbet etti, Kaymakam Deniz Yıldırım ise ihtiyaç ve talepleri dinledi.

Bayburt ve Aydıntepe ilçesinde Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlı vatandaşlarla bir araya gelinerek günleri kutlandı.

Vali Mustafa Eldivan, Kaleardı Mahallesi'nde yaşayan Berrin Yılmaz ile Şingah Mahallesi'nde ikamet eden Rahmi Aydemir'i evlerinde ziyaret etti. Yaşlı vatandaşlarla sohbet eden Eldivan, onların hayat tecrübeleri ve birikimlerinin toplum için kıymetli olduğunu belirterek sağlık ve huzur içerisinde güzel yıllar geçirmeleri temennisinde bulundu.

Aydıntepe Kaymakamı Deniz Yıldırım da ilçe merkezinde tek başına yaşayan yaşlı vatandaşların hanelerine konuk oldu. Yaşlılarla sohbet eden Yıldırım, ihtiyaç ve taleplerini dinleyerek kendilerine sağlıklı ve huzurlu bir ömür diledi.

Kaynak: İHA
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