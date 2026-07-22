Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları için Futbol Turnuvası - Son Dakika
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Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları için Futbol Turnuvası

Bayburt\'ta Yaz Kur\'an Kursları için Futbol Turnuvası
22.07.2026 09:54
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Bayburt İl Müftülüğü, Yaz Kur'an Kursu öğrencileri için bir futbol turnuvası başlattı.

Bayburt İl Müftülüğü tarafından Yaz Kur'an Kurslarında eğitim gören öğrencilere yönelik futbol turnuvası başlatıldı.

Yaz Kur'an kurslarından eğitim alan öğrenciler arasında birlik, kardeşlik ve dayanışma duygularını pekiştirmek amacıyla düzenlenen turnuva, 4 hafta sürecek.

2 kategoride gerçekleştirilen organizasyonda toplam 24 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Turnuva ile öğrencilerin hem sportif faaliyetlere katılması hem de sosyal bağlarını güçlendirmesi hedefleniyor.

İl Müftüsü Bayram Danacı, turnuvanın açılışında öğrencilere başarılar dileyerek organizasyonun hayırlı olmasını temenni etti. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yaz Kur'an Kursları için Futbol Turnuvası - Son Dakika

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