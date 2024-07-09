Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yerel

Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

Bayburt'ta canlı hayvan pazarı yakınlarında hayvan otlattığı sırada 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük'e yıldırım isabet etti. Olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak tüm müdahalelere rağmen Küçük kurtarılamadı.

09.07.2024 22:31
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Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

BAYBURT - Bayburt'ta yıldırımın isabet ettiği 16 yaşındaki Muhammet Ali Küçük isimli genç yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, canlı hayvan pazarı yakınlarında hayvan otlattığı esnada Muhammet Ali Küçük'e yıldırım isabet etti, yere yığıldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan Küçük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Bayburt'ta yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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