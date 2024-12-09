Bayburt'ta Yoğun Sis Etkili Oldu - Son Dakika
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Bayburt'ta Yoğun Sis Etkili Oldu

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Bayburt'ta sabah sis ve kırağı hayatı olumsuz etkiledi, görüş mesafesi 10 metreye düştü.

09.12.2024 10:51
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Bayburt güne sisle uyandı

BAYBURT - Bayburt güne sis, pus, kırağıyla uyandı. Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu.

Bayburt kent merkezinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sis sürücülere de zor anlar yaşattı. Yer yer etkisini arttıran sis ve pus nedeniyle bazı noktalarda görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Mesailerine gitmek için evinden çıkan Bayburtlular, olabildiğince dikkatli bir şekilde işyerlerine gitmeye çalıştı. Bayburt'u örtüleyen sis uzun süre devam etti.

Soğuk havanında etkili olduğu kentte yol kenarındaki ağaçların dallarına kırağı düştü. Demirözü ilçesi yolu üzerindeki kırağı tutan ağaçlar adeta görsel şölen oluşturdu.

Gece saatlerinde hava sıcaklığın eksi 5 dereceye düştüğü Bayburt'ta sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt'ta Yoğun Sis Etkili Oldu - Son Dakika

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