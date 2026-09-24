Bayburt\'ta zabıta ekipleri fırınlarda hijyen ile ekmek gramajını denetledi

Bayburt'ta zabıta ekipleri fırınlarda hijyen ile ekmek gramajını denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki fırınlarda hijyen ve ekmek gramajı denetimi gerçekleştirdi. Hijyen standartları ile ekmeklerin mevzuatta belirlenen gramajda olup olmadığı kontrol edildi; işletme sahiplerine uyarı ve hatırlatmalarda bulunuldu.
Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki fırınlarda hijyen ve ekmek gramajlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde işletmelerin temizlik ve hijyen standartlarına uygunluğu ile satışa sunulan ekmeklerin mevzuatta belirlenen gramajda olup olmadığı kontrol edildi.
Ekipler, fırınların üretim ve satış alanlarını incelerken ekmeklerin tartımını da yaptı. Kontroller sırasında işletme sahiplerine gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunuldu.
Halk sağlığı ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.
Kaynak: İHA
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