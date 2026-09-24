Bayburt\'ta zabıta ekipleri fırınlarda hijyen ile ekmek gramajını denetledi

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezindeki fırınlarda hijyen ve ekmek gramajlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde işletmelerin temizlik ve hijyen standartlarına uygunluğu ile satışa sunulan ekmeklerin mevzuatta belirlenen gramajda olup olmadığı kontrol edildi.

Ekipler, fırınların üretim ve satış alanlarını incelerken ekmeklerin tartımını da yaptı. Kontroller sırasında işletme sahiplerine gerekli uyarılarda ve hatırlatmalarda bulunuldu.

Halk sağlığı ve güvenliği için denetimlerin aralıksız süreceği kaydedildi.