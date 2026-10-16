Bayburt\'ta zabıta, okul kantinlerinde hijyen ve son kullanma tarihi kontrolü yaptı

Bayburt'ta zabıta, okul kantinlerinde hijyen ve son kullanma tarihi kontrolü yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt'ta zabıta ekipleri okul kantinlerini hijyen, düzen ve mevzuata uygunluk açısından denetledi. Kontrollerde ürünlerin son kullanma tarihleri ve kantinlerin genel düzeni incelenirken, görevlilere öğrenci sağlığı için hatırlatmalar yapıldı.
Bayburt'ta zabıta ekipleri tarafından okul kantinlerinde hijyen, düzen ve mevzuata uygunluk denetimi gerçekleştirildi.
Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerde, kantinlerde satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri incelendi. Ekipler ayrıca kantinlerin genel düzenini ve hijyen şartlarını kontrol etti.
Öğrencilerin sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerde, kantin görevlilerine gerekli hatırlatmalarda bulunuldu.
Kaynak: İHA
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