Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Sağlık Paketi ile Buzağılar Ölmesin Projesi' kapsamında üreticilere yüzde 50 hibeli sağlık paketleri dağıtılacak. Başvurular, 23 Kasım Pazartesi günü alınmaya başlayacak.

Yüzde 50 üretici katkılı, yüze 50 hibe destekli sağlık paketlerinde 2 buzağı biberonu, 5 vitamin bolusu, 7 mıknatıs ve 1 litre tentürdiyot yer alacak.

Sağlık paketlerinden yararlanmak isteyen üreticilerin Bakanlığın TÜRKVET sistemine kayıtlı olması gerekiyor.

Paketlerin sınırlı sayıda olması nedeniyle üreticilerin başvurularını belirtilen tarihte yapmaları gerektiği bildirildi.