Bayburt Tuzcuzade\'de kentsel dönüşüm için hak sahipleri toplantıyla bilgilendirildi

Bayburt'un Tuzcuzade Mahallesi'nde yürütülen Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahiplerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda, proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve gelinen son aşama hakkında hak sahiplerine bilgi verildi. Kentsel dönüşüm sürecine ilişkin başlıkların ele alındığı toplantıda, hak sahiplerinin merak ettiği konular da görüşüldü.

Proje çerçevesinde yapılan çalışmaların yanı sıra hak sahiplerinin süreçle ilgili soruları dinlenerek ilgili konularda açıklamalarda bulunuldu.

Toplantıya, Belediye Başkanı Mete Memiş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Genel Müdürü Bedri Sinan Gül, Daire Başkanı Burak Tozkoparan, GEDAŞ Kentsel Dönüşüm Müdürü Muharrem İhsan Alban, Koordinatör Faruk Çetinkaya, Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile hak sahipleri katıldı.