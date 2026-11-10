Bayburt Valisi Eldivan, Başhekim Canpolat'tan hastanedeki çalışmaları dinledi - Son Dakika
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Bayburt Valisi Eldivan, Başhekim Canpolat'tan hastanedeki çalışmaları dinledi

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Bayburt Valisi Eldivan, Başhekim Canpolat\'tan hastanedeki çalışmaları dinledi
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Devlet Hastanesi yönetimiyle toplantıda bir araya gelerek Başhekim Dr. Murat Canpolat'tan hastanedeki çalışmalar ve sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı. Eldivan, mevcut durumu değerlendirip sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bayburt Devlet Hastanesinde (BDH) yürütülen çalışmalar, sunulan sağlık hizmetleri ve hastanenin genel işleyişi, düzenlenen toplantıda ele alındı. Toplantıda, sağlık hizmetlerinin mevcut durumu ve devam eden faaliyetler hakkında bilgi alışverişi yapıldı.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, hastane yönetimiyle toplantıda bir araya geldi. Başhekim Dr. Murat Canpolat'tan hastanedeki çalışmalar ve sağlık hizmetlerinin sunumuna ilişkin bilgi alan Eldivan, mevcut durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Vali Eldivan, görevlerini özveri ve fedakarlıkla sürdüren tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diledi.

Kaynak: İHA
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