Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında gerçekleştirilen İl Trafik Komisyonu Toplantısı'nda öne çıkan konular görüşüldü ve Komisyon Üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirildi. Toplantıya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve diğer komisyon üyeleri de katıldı.

24.05.2024 16:57
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.

Öne çıkan konuların görüşüldüğü toplantıda Komisyon Üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.

İl Trafik Komisyonu toplantısına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve diğer komisyon üyeleri katıldı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
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