Bayburt Valisi Mustafa Eldivan başkanlığında İl Trafik Komisyonu Toplantısı gerçekleştirildi.
Öne çıkan konuların görüşüldüğü toplantıda Komisyon Üyelerinin görüş ve önerileri değerlendirildi.
İl Trafik Komisyonu toplantısına, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Dr. Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun ve diğer komisyon üyeleri katıldı. - BAYBURT
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