Bayburt Valisi Eldivan Başkanlığında İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'ın başkanlığında kurumlar arası istişare toplantısı gerçekleşti.

Valilik Toplantı Salonu'nda kurum amirleriyle yapılan toplantıda Vali Mustafa Eldivan ilde kamu kurum ve kuruluşlarının sunduğu hizmetlerin en kaliteli şekilde vatandaşlara ulaştırılması, özellikle resmi kurumlarda çalışma düzeni ve disiplinin korunmasının önemli olduğunu kaydetti. - BAYBURT