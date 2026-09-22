Bayburt Valisi Eldivan gazileri ziyaret etti, devletin yanında olduğunu söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bayburt Valisi Eldivan gazileri ziyaret etti, devletin yanında olduğunu söyledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bayburt Valisi Eldivan gazileri ziyaret etti, devletin yanında olduğunu söyledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Rahmi Karabulutoğlu ve Tahir Ayengin'i evlerinde ziyaret etti. Sohbette Vali Eldivan, devletin ve milletin gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve eşi Meltem Eldivan, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla Kıbrıs gazileri Rahmi Karabulutoğlu ve Tahir Ayengin'i evlerinde ziyaret etti.

Gazilerle bir süre sohbet eden Vali Eldivan, gazilerin gününü kutlayarak sağlık, huzur ve esenlik dileklerini iletti. Gazilerin yaşadığı süreçler ve talepleri hakkında sohbet edilirken, Vali Eldivan devletin ve milletin gazilerin yanında olduğunu ifade etti.

Vali Eldivan'a Garnizon Komutanı Tuğgeneral Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydoğan Karasu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Köse ile İl Müdür Yardımcısı Senem Daştan eşlik etti.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüBayburt ValiliğiMustafa EldivanKıbrısGüncelYaşamYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapaklı’da 75 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü Şüpheli eşi gözaltında Kapaklı'da 75 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürüldü! Şüpheli eşi gözaltında
Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü “Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı“ Avukat sevgilisiyle tartışan kadın doktor terastan düştü! "Tutmaya çalıştım, paçası elimden kaydı"
Dron tehdidine karşı yerli çözüm: ’Drone Kalkanı’ MÜSİAD EXPO’da tanıtılacak Dron tehdidine karşı yerli çözüm: 'Drone Kalkanı' MÜSİAD EXPO'da tanıtılacak
Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza Kadınlar tuvaletindeki avizeye telefon koyan garsona indirimli ceza
Okul Randevu Sistemi’nde yeni dönem Veliler 724 telefonla randevu alabilecek Okul Randevu Sistemi'nde yeni dönem! Veliler 7/24 telefonla randevu alabilecek
“Yargıya müdahale“ soruşturmasında 2’si avukat 5 tutuklama İfadelerde hakim ve savcıların da adı geçti "Yargıya müdahale" soruşturmasında 2'si avukat 5 tutuklama! İfadelerde hakim ve savcıların da adı geçti
11:47
Artık zirvede değil İşte Uzak Şehir’i tahtından eden yapım
Artık zirvede değil! İşte Uzak Şehir'i tahtından eden yapım
11:40
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
Arda Güler yerde kaldı, sevgilisi kahroldu
11:19
Yaylada adım atacak yer kalmadı Herkes aynı taşın peşinde
Yaylada adım atacak yer kalmadı! Herkes aynı taşın peşinde
11:15
Manisa’da okula silahlı saldırı 2’si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
Manisa'da okula silahlı saldırı! 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, 4 kişi gözaltında
11:11
Finans çevreleri şaşkın Türkiye’deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
Finans çevreleri şaşkın! Türkiye'deki hesabından 1 gecede 45 milyar TL çekti
10:46
Manisa’daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Manisa'daki okul saldırısının altından kız meselesi çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2026 12:02:47. #.0.2#
SON DAKİKA: Bayburt Valisi Eldivan gazileri ziyaret etti, devletin yanında olduğunu söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement