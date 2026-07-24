Vali Eldivan’dan Kaymakam Yıldırım’a hayırlı olsun ziyareti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Aydıntepe Kaymakamı olarak göreve başlayan Deniz Yıldırım'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, ilçede yürütülen kamu hizmetleri, devam eden yatırımlar ve planlanan çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen görüşmede, Aydıntepe'de sürdürülen kamu yatırımları, vatandaşlara sunulan hizmetler ve ilçenin öncelikli ihtiyaçları ele alındı. Kurumlar arası koordinasyonun önemine değinilirken, devam eden çalışmaların son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Eldivan, Aydıntepe programı kapsamında Belediye Başkanı Haşim Şentürk'ü de ziyaret ederek belediyenin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı.