Bayburt Valisi Eldivan, muhtarların kamu hizmetlerinde önemli sorumluluk üstlendiğini belirtti

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, muhtarların kamu hizmetlerinin etkin yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade etti.

Muhtarların yerel yönetim anlayışının temel unsurlarından olduğunu vurgulayarak tüm muhtarların gününü kutlayan Vali Eldivan, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Mahalle ve köylerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesinde, vatandaşlarımızın taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesinde ve kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesinde önemli sorumluluklar üstlenen muhtarlarımız, yerel yönetim anlayışımızın temel unsurlarındandır.

Vatandaşlarımızla devletimiz arasında güçlü bir bağ kurarak özveriyle görev yapan tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, kendilerine sağlık, huzur ve görevlerinde başarılar diliyorum."