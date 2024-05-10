Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, trafik etkinliğine katıldı - Son Dakika
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Yerel

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, trafik etkinliğine katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, trafik etkinliğine katıldı

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Karayolu Trafik Haftası' çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi Bayburt Ortaokulu önünde düzenlenen etkinliğe katıldı. Vali Eldivan, öğrencilere trafik kurallarına uymalarını ve bu kurallara uymayan büyüklerini de uyarmalarını istedi.

10.05.2024 12:52
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Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 'Karayolu Trafik Haftası' çerçevesinde Cumhuriyet Caddesi Bayburt Ortaokulu önünde bulunan yaya geçiş noktasında düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vali Eldivan, kamuoyunun trafik güvenliğine yönelik duyarlılığının artırılması ve trafik kazalarının azaltılması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde trafik konusunda yürütülen önemli projelerin ve kampanyaların olduğunu, Bayburt'ta da 'Hayatla Yarışılmaz' sloganıyla trafik etkinliklerinin devam ettiğini belirtti.

Etkinlikte, öğrencilerle birlikte trafikte seyreden araç sürücülerine trafik bilgilendirme afişi dağıtan Vali Eldivan, öğrencilere trafik kurallarına uymalarını ve bu kurallara uymayan büyüklerini de uyarmalarını istedi. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Trafik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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