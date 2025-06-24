Bayburt Yaylasında Doğal Bal Rekoltesi Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Bayburt Yaylasında Doğal Bal Rekoltesi Yükseliyor

24.06.2025 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Hopur Yaylası'nda bu yıl yüksek rekolte bekleniyor; bal fiyatları bin ila bin 500 lira.

Bayburt'un bin 850 rakımlı yaylasında doğal bal üretiliyor: Bu sene yüksek rekolte yüz güldürecek

BAYBURT - Bayburt'un bin 850 rakımlı Hopur Yaylası'nda arıcılık yapan Veysel Karani Yerlikaya, yüksek rekolteli bal hasadına hazırlanıyor. Uzun bir süredir yaylada organik bal üreten Yerlikaya, geçen yıl kuraklık nedeniyle 200 kilo bal alırken, bu sezon rekoltenin bir tonu geçeceğini söyledi.

Bayburt'un Kurban Pınar(Hopur) köyünde arıcılık faaliyetleri yürüten arıcı Veysel Karani Yerlikaya, bu sene verimli bir yıl geçireceklerini belirterek, balda rekoltenin yüksek olacağını kaydetti. Yaylanın eşsiz doğasında elde edilen balın kilo fiyatı ise bin ila bin 500 lira arasında değişiyor. Hopur Yaylası'nın zengin ve çeşitli çiçek florası, arıcılık için ideal koşullar sunuyor. Deniz seviyesinden bin 850 metre yükseklikteki yaylada arıcılık yapan Yerlikaya, bölgenin temiz havasının ve endemik bitki örtüsünün bala eşsiz bir tat ve aroma kattığını vurguladı. Yerlikaya, "Burası Bayburt'un merkeze bağlı Kurbanpınar köyü, Hopur Yaylası olarak da biliniyor. Buranın rakımı yaklaşık bin 850 metre. Burada arıcılık faaliyetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu sene verimli bir sezon geçireceğiz, öyle görünüyor. Allah kısmet ederse, bir aksilik olmazsa bal hasadı iyi olacak inşallah" dedi. Süzme, petek ve dışarıdan herhangi bir besleme yapılmadan, suni bal mumu takılmadan arıların kendi mum salgıları ile yapmış oldukları doğal bir bal türü olan kara kovan balı, yüksek rakımlı yaylada üretilerek, vatandaşa ulaştırılıyor.

Süzme balın kilosu bin liraya, kara kovan balı ise bin 500 liraya satılacak

Beklenen yüksek rekoltenin yanı sıra, balın piyasa değerinin de yüz güldüreceğini ifade eden Yerlikaya, "Tamamen doğal şartlarda arıya hiçbir katkı maddesi vermeden arıcılığımızı devam ettiriyoruz. Bu sene bal fiyatlarının bin liranın üzerinde olacağını tahmin ediyorum. İyi, kaliteli bal bin ila bin 200 lira bandında olur. 400-500 liraya da bal var, insanların tercihi o yönde olabilir. Süzme, petek ve kara kovan olarak bal üretiyoruz. Kara kovan balın fiyatı bin 500 lira civarında, normal süzme bal da bin liraya alıcı bulur" şeklinde konuştu.

Siparişler önceden oluşturuluyor

Bölgeye özgü lezzetiyle bilinen Hopur Yaylası balı, herhangi bir katkı maddesi eklenmeden doğal yöntemlerle üretiliyor. Erkenden sipariş oluşturan vatandaşlara siparişleri, bal hasadından sonra teslim ediliyor. Yayla balının kalitesi ve doğallığı nedeniyle her zaman yüksek talep gördüğünü, siparişlere yetişemediğini belirten Yerlikaya, "Biz siparişleri önceden oluşturuyoruz, yeterli miktarda balımız olursa isteyen arkadaşlara da sipariş dışı bal veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Veysel Karani, Ekonomi, Bayburt, Yerel, Yaşam, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburt Yaylasında Doğal Bal Rekoltesi Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Körfez’de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti Körfez'de gerilim tırmandı, THY 7 seferini iptal etti
İran’daki savaş Persepolis’i çalıştıran İsmail Kartal’ı da etkiledi İran'daki savaş Persepolis'i çalıştıran İsmail Kartal'ı da etkiledi
Beşiktaş’a Inter’den sürpriz golcü önerisi Beşiktaş'a Inter'den sürpriz golcü önerisi
Trump: İran’daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı Trump: İran'daki nükleer tesisler tamamen yıkıldı
Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor Beyaz Saray: Donald Trump, İran ile çatışma istemiyor
İran Katar’daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney’in o sözleri yeniden gündem oldu İran Katar'daki ABD üssüne saldırdı, Hamaney'in o sözleri yeniden gündem oldu
Emre Mor Fenerbahçe’ye geri döndü Emre Mor Fenerbahçe'ye geri döndü
İran’ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar’a haber verdiği öne sürüldü İran'ın, ABD üssüne saldırmadan önce Katar'a haber verdiği öne sürüldü
Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara’ya yönlendirildi Katar Havayolları uçakları İstanbul ve Ankara'ya yönlendirildi
Rusya: İran’a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok Rusya: İran'a nükleer silah tedarik etme niyetimiz yok
İran’ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz İran'ın dini lideri Hamaney: Hiç kimsenin saldırısına boyun eğmeyeceğiz

16:40
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde Tarih belli oldu
600 bin kamu işçisinin gözü ikinci zam teklifinde! Tarih belli oldu
16:26
İsrail İran’ı önce vurdu, sonra ’’Kaçındık’’ dedi
İsrail İran'ı önce vurdu, sonra ''Kaçındık'' dedi
16:09
Genç kızlar terör estirdi Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
Genç kızlar terör estirdi! Belediye çalışanını sokak ortasında fırçayla dövdüler
15:49
Trump, “İran’da rejim değişikliği“ konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
Trump, "İran'da rejim değişikliği" konusunda geri adım attı: Kaosa neden olur
14:39
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
9 aylık hamile olan 17 yaşındaki genç kız evinde ölü bulundu
23:31
İmzalar atılıyor Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
İmzalar atılıyor! Ertuğrul Doğan bir transferin daha ismini verdi
23:27
İran, Katar’daki ABD üslerine saldırdı petrol sert düştü
İran, Katar'daki ABD üslerine saldırdı; petrol sert düştü
23:23
Jeff Bezos’un Venedik’teki düğünü protesto edildi
Jeff Bezos'un Venedik'teki düğünü protesto edildi
23:22
Morutan, Türkiye’ye geri döndü
Morutan, Türkiye'ye geri döndü
23:11
Sivasspor’un yeni teknik direktörü belli oluyor
Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oluyor
23:08
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay Ali Koç hızla locaya gitti
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinde olay! Ali Koç hızla locaya gitti
23:00
Katar’daki ABD üssüne saldırı Tahran’da kutlamalarla karşılandı
Katar'daki ABD üssüne saldırı Tahran'da kutlamalarla karşılandı
22:55
Trump’ın yorumu çok ilginç İran’a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Trump'ın yorumu çok ilginç! İran'a teşekkür edip barış çağrısı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2025 18:11:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bayburt Yaylasında Doğal Bal Rekoltesi Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.