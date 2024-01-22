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Bayburt yeniden beyaz örtüyle kaplandı - Son Dakika
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Bayburt yeniden beyaz örtüyle kaplandı

Kış mevsiminin kurak geçtiği Bayburt'ta Ocak ayının bitimine sayılı günler kala kent beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bayburt'u yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte sahada hazır bulunan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, kepçe ve kar küreme araçlarıyla sokak ve mahalle aralarında çalışma başlattı.

Bayburt yeniden beyaz örtüyle kaplandı
22.01.2024 - 22:37,  Güncelleme: 23:03
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Bayburt yeniden beyaz örtüyle kaplandı

BAYBURT - Kış mevsiminin kurak geçtiği Bayburt'ta Ocak ayının bitimine sayılı günler kala kent beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirdiği Bayburt'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, Bayburt'u yeniden beyaza bürüdü. Aralık ve Ocak ayının ılıman geçtiği Bayburt'ta, karın etkisiyle hava sıcaklığı eksi 5 dereceye düştü.

Yağan karın ardından Bayburt'un sokakları beyaz örtüyle kaplanırken bazı vatandaşlar evlerinin önünü küredi, bazıları da araçlarının üzerinde biriken karları süpürerek işe koyuldular. Yeni haftaya karla uyanan Bayburtlu vatandaşlar, kar yağışını yetersiz bulduklarını belirterek, Şubat ayında ciddi bir kar yağışı beklediğini söylediler.

Kar yağışıyla birlikte sahada hazır bulunan Bayburt Belediyesi karla mücadele ekipleri, kepçe ve kar küreme araçlarıyla sokak ve mahalle aralarında çalışma başlattı. Vatandaşların ve araç trafiğinin yoğun olduğu yerde çalışma yürüten ekipler, yollarda biriken karları temizlediler.

Kar yağışının etkili olduğu saatlerden itibaren karla mücadeleye başlayan ekipler çalışmalarını ara vermeden yoğun mesai ile sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bir yandan ana arterler ve mahallelerde kar temizlik çalışması yapan ekipler, diğer yandan buzlanma tehlikesine karşı tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Eski kışların artık Bayburt'ta yaşanmadığını ifade eden Veli Yazıcı isimli vatandaş, "Eski kışlar yok, 10 seneden beri Bayburt'ta kış hafif geçiyor. Eskiden kar daha çok yağardı, şimdi pek nadir kar yağışı oluyor, iklimler değişti. Yağan kar yeterli değil, Şubat'ta inşallah istediğimiz kar yağışı olur, Nisan ayına kadar kışımız var" dedi.

Kar yağışını yetersiz bulan Adem Karslı isimli vatandaş ise az da olsa yağan kara şükrettiğini belirterek, "Bayburt'ta kışımız kurak geçti. Şu an kar yağıyor inşallah rabbim hayırlara vesile kılar. Tabii yeterli değil, memleketimiz kış memleketi olduğu için daha fazla karın yağması gerekiyor. Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretlerinin dediği gibi, "Hak, şerleri hayreyler. Zannetme ki gayr eyler, Arif anı seyreyler. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler" rabbim neylerse güzel eyler. Biz kullar olarak şükür edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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