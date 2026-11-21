Bayburt Çocuk Hakları Danışma Kurulu üyesi Eymen Maruf Söylemez, Çocuk Hakları Günü kapsamında düzenlenen 27. Uluslararası Çocuk Forumu'na katılarak Bayburt'u temsil etti.

COP31 kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden çocukların katılımıyla hazırlanan forumda, çocukların dijital dünya, iklim eylemi, çevrenin korunması ve çocuk hakları gibi konulardaki görüş ve çözüm önerilerini içeren bildiri hazırlandı. Bildirge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'a ve Emine Erdoğan'a sunuldu.

Çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılımının önemine dikkat çekilen bildirgede, farklı alanlardaki beklenti ve önerilere yer verildi.

Bayburt Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından programda kenti temsil eden Söylemez tebrik edilerek çocukların sesinin ulusal ve uluslararası platformlarda duyulmasının önemini vurguladı.