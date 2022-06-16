Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı - Son Dakika
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Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı

16.06.2022 11:16
Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı

BAYBURT (İHA) – Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile bir araya geldi.

BAYBURT (İHA) – Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile bir araya geldi. Esnafın sorun ve talepler görüşülerek çözüm önerileri ele alındı.

Gençosman Mahallesi Alperen Sokak üzerinde bulunan ESOB'a gelişinde Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Epcim, Başkan Mevlütoğulları'nın makamında yeni yönetimle bir araya geldi.

Burada Mevlütoğulları ve yönetimine yeni görevlerinin hayırlı olmasını dileyen Vali Epcim, tebriklerini bildirdi. Başkan Mevlütoğulları ve yönetimiyle bir süre bilgi alışverişinde bulunan Vali Epcim, hayata geçirilmesi planlanan projeler ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Esnafların sorun ve taleplerinin de görüşüldüğü ziyarette çözüm önerileri ele alındı.

Görüşmenin ardından Başkan Mevlütoğulları ile yönetim kurulu üyelerine misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür eden Vali Epcim, başarı dileklerini yineledi.

Mevlütoğulları ise ziyaretinden memnuniyet duyduğunu ifade ettiği Vali Epcim'e teşekkürlerini bildirirken, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mevlütoğulları ile yönetim kurulu üyelerinin Vali Cüneyt Epcim'e, "Ahi Sancağı" takdimiyle görüşme sona erdi. - BAYBURT

Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı
Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı

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Kaynak: İHA

Cüneyt Epcim, Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburtlu esnafın sorunları ele alındı - Son Dakika

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