Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

26.08.2022 09:32
Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor Zabıta memuru susayan köpeğe elleriyle su getirdi Bayburtlu teyzenin sokak hayvanları için ettiği sözler de yürekleri ısıttı Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar dayandığı Bayburt'ta sıcaktan bunalan sokak hayvanları çevredekilerin...

Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor

Zabıta memuru susayan köpeğe elleriyle su getirdi

Bayburtlu teyzenin sokak hayvanları için ettiği sözler de yürekleri ısıttı

BAYBURT - Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar dayandığı Bayburt'ta sıcaktan bunalan sokak hayvanları çevredekilerin duyarlı davranışları sayesinde unutulmadı.

Vatandaşın ayrı, zabıta memurunun ayrı yardım ettiği sokak hayvanlarının hem karnı doydu, hem de susuzluğu giderildi. Sıcaktan bunalan köpeğin susadığını gören Bayburt Belediyesi'nde görevli zabıta memuru Muhammet Dağ, köpeğin çaresiz bakışlarına kayıtsız kalamayarak hayvanın bulunduğu yere avuçları içinde su götürdü. Elleriyle köpeğe su içiren Dağ ilk denemesinde başarılı olamadı. Daha sonra kendisine su içiren Dağ'a güvenen köpek, bir kaç denemenin ardından Dağ'ın elinden doya doya su içti.

Uzun yıllardır sokak hayvanlarını elinden geldiğince besleyen Gönül Güzel ise, "Sokaklarda mama, su olsa dahi ben yine de onlara mamasını suyunu muhakkak veririm. Ben hayvanları yıllardır bakıp, besliyorum. Onların sahibi önce Allah, sonra biz. Hayvanlara merhamet edip, besleyenin Allah bu dünyada da öteki dünyada da her türlü muradını verir" şeklinde konuştu.

"Hayvanlara merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin"

Sokak hayvanlarının sıcak havalarda unutulmaması için çağrıda bulunan Güzel, aç ve susuz hayvana şefkatle yaklaşarak, karnını doyurdu, suyunu içirdi. "Hayvanlara merhamet ederseniz, Allah da size merhamet eder" diye konuşan Güzel sözlerine şu şekilde devam etti: "Yolda yürüyordum bir tane kedi gördüm, susuzluktan yanmış, kavrulmuş. Belli ki karnı acıkmış, aç kalmış muhabir kızımızla birlikte yedirdik onu. Hayvanlara bakın ki Allah sizin dünyanızı da ahiretinizi güzel etsin. Bu hayvanlar zavallı. Sen, ben, biz birinden ekmek isteyebiliriz ama onlar isteyemezler. Hayvanların ihtiyacı var bakıma, merhamete, insanlığa ihtiyacı var. Allah bizimle beraber olsun hayvanlarımızı yedirelim, hiç onları unutmayalım. Kardeşlerim hayvanlara çokça merhamet edin ki Allah da size merhamet etsin."

"Nerede garip hayvan görsem ben ağlarım"

Sıcaktan kedinin bunaldığını gören ve aç olduğunu tahmin eden Güzel, çevredeki esnaftan kap bulmak için kolları sıvadı. Kap içinde suyu koşarak kediye getiren Güzel, "Bir baktım kedi sıcaktan bunalmış yerde yatıyor hem de karnı acıkmıştı. Suyunu verdik, karnını doyurduk. Ben bu yaşıma kadar Allah'a şükürler olsun hayvanları hep yedirip içirdim. Nerede garip bir hayvan görsem ben ağlarım. Hayvanlara hürmet etmeyenin hiçbir şeye hürmeti olmaz" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Taksim çevresinde izinsiz seyyar satıcılara zabıta ekipleri operasyon yaptı Taksim çevresinde izinsiz seyyar satıcılara zabıta ekipleri operasyon yaptı Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi Çanakkale'de sağanak yaşamı olumsuz yönde etkiledi
Kaynak: İHA

Bayburt, Zabıta, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:23 Demet Özdemir kına gecesinde gözyaşlarını tutamadı! Nikah için saatleri sayıyor
09:05 AK Partili Şamil Tayyar, şarkıcı Gülşen'in tutuklanma kararını eleştirdi: Kaş yaparken göz çıkarmak böyle bir şey olsa gerek
09:02 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den 'nükleer' uyarı: Dünya büyük bir felaketin eşiğinden döndü
08:58 UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalan Fenerbahçe kasasını doldurdu
08:39 Gülşen'in tutuklanmasına bir tepki de Nagehan Alçı'dan: Bir an önce özgürlüğüne kavuşmalı
08:38 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na AK Partili isimden sonra bir teşekkür de MHP'li başkandan geldi
08:29 Ölümden dönen İbrahim Tatlıses kazayı anlattı: İdo yangın tüpü bulup alevleri söndürdü
08:06 İstanbul dahil 17 ilde kuvvetli yağış bekleniyor! Meteoroloji uyardı
07:49 Ünlü isimlerden tutuklanan Gülşen'e destek: Adalet herkese eşit davranmalı
07:47 Uygunsuz görüntüleri ifşa olmuştu! Ağrı İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 09:32:21. #1.12#
SON DAKİKA: Bayburtlular sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement