İptal edilen festivalin nergisleri hastanede yüzleri güldürdü

Bayındır Belediyesi, hava muhalefeti nedeniyle resmi programı gerçekleştirilemeyen festival kapsamında hazırlanan nergisleri, Bayındır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören hastalar ile sağlık çalışanlarına takdim etti.

Festival için özenle hazırlanan nergisler, iptal sonrası değerlendirilerek hastanede dağıtıldı. Bayındır Belediyesi, bu anlamlı ziyaretle hem hastalara moral vermeyi hem de fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarına destek olmayı amaçladı.

Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Olumsuz hava şartları sebebiyle resmi programını yapamadığımız festivalimiz için büyük bir emekle hazırlanan nergislerimizin ziyan olmasını istemedik. Bu güzel çiçekleri, Bayındır Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kıymetli hemşehrilerimize ve özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarımıza takdim ettik. Amacımız; günlerdir festivalimize hazırlanan vatandaşlarımıza destek olmak, hastalarımıza bir nebze moral olmak, gece gündüz demeden görev yapan sağlık emekçilerimize ise teşekkürlerimizi küçük ama anlamlı bir jestle ifade etmekti. Bayındır'da dayanışmayı ve paylaşmayı her şartta sürdürmeye devam edeceğiz."

Hastalar ve sağlık çalışanları, yapılan bu duyarlı davranıştan dolayı memnuniyetlerini dile getirerek Bayındır Belediyesi'ne teşekkür etti. - İZMİR