Bayındır\'da birlik ve vefa buluşması

28.05.2026 16:42  Güncelleme: 16:43
İzmir'in Bayındır ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında protokol üyeleri vatandaşlarla bir araya gelirken, şehit annesine de bayram ziyareti gerçekleştirildi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, ilçe protokolü, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşların katılımıyla Kurban Bayramı bayramlaşma programı düzenlendi. Programda vatandaşlarla sohbet edilerek bayram tebriğinde bulunuldu.

Bayramın birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun ön plana çıktığı programda konuşan Kaymakam Murat Mete, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak sağlık, huzur ve bereket temennisinde bulundu.

Bayramlaşma programının ardından Kaymakam Murat Mete ve eşi Pınar Mete, Belediye Başkanı Davut Sakarsu, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Dinç, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen İsmail Eşmeli, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav ile İlçe Müftü Vekili Sadullah Musab Adıtepe, Şehit Oktay Ardıç'ın annesi Hatice Sürer'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Şehit Oktay Ardıç rahmet ve minnetle anılırken, aileye Kurban Bayramı tebriğinde bulunuldu. Kaymakam Mete, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade ederek Hatice Sürer'e sağlıklı ve huzurlu bir ömür temennisinde bulundu. - İZMİR

Kaynak: İHA

