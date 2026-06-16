Bayındır'da Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Verildi - Son Dakika
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Bayındır'da Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Verildi

16.06.2026 17:53
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SODAM tarafından düzenlenen eğitim programını bitiren kadınlara belgeleri törenle takdim edildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) tarafından düzenlenen eğitim programlarını başarıyla tamamlayan kadın kursiyerlere katılım belgeleri törenle takdim edildi.

Bayındır Kaymakamı Murat Mete'nin öncülüğünde gerçekleştirilen programa, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özmanav ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Peynirci de katıldı. Programda, eğitim sürecini tamamlayan kursiyerler belgelerini protokol üyelerinin elinden aldı.

Kursiyerlerle yakından ilgilenen Kaymakam Murat Mete, kadınların sosyal, kültürel ve ekonomik yaşamda daha aktif rol almalarını sağlayan eğitim faaliyetlerinin önemine vurgu yaptı. Eğitim ve üretimin bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmaya da katkı sunduğunu belirten Mete, azim ve emekleriyle örnek olan tüm kursiyerleri tebrik etti.

Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen programda, hayat boyu öğrenmenin önemi bir kez daha vurgulanırken, kursiyerlerin elde ettiği kazanımların gelecekte yeni başarı hikayelerine kapı aralayacağı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayındır'da Kadın Kursiyerlere Sertifikaları Verildi - Son Dakika

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