Bayırköy Belediye Başkanı Dilsiz, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şinay\'ı Ağırladı

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Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz'i, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Şinay ziyaret etti.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yusuf Şinay'ı makamında ağırladı. Ziyaret sırasında gerek ortaklaşa işbirliğinin konusu ele alınırken misafirperverliğinden dolayı teşekkür eden Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Şinay, Belediye Başkanı Dilsiz'e görevinde icra ettiği başarılarının devamını diledi. - BİLECİK