Bayırköy\'de Yüzme Havuzu Önünde Zemin İyileştirme Çalışmaları Başladı

Bayırköy Beldesi'nde bulunan yarı olimpik yüzme havuzu önünde yer alan alanda zemin iyileştirme ve güvenlik önlemleri kapsamında sev taşı uygulaması başlatıldı.

Bayırköy Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarda, söz konusu alan dolgu malzemesiyle doldurularak zeminin düzleştirilmesi ve olası toprak kaymalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çalışmaların tamamlanmasının ardından bölgenin daha güvenli hale gelmesi ve düzenli bir görünüme kavuşması bekleniyor.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzun ön kısmında zamanla oluşan zemin kaymaları ve düzensiz yapıyı ortadan kaldırmak için sev taşı uygulamasına başladık. Amacımız hem güvenliği sağlamak hem de vatandaşlarımızın bu alanı daha verimli şekilde kullanabilmesini temin etmektir. Çalışmalarımız tamamlandığında beldemize yakışır, düzenli bir alan ortaya çıkacak" dedi. - BİLECİK