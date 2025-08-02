Bayırköy Mesire Alanında Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor

Bilecik merkeze bağlı Bayırköy beldesinde bulunan mesire alanında düzenleme çalışmaları sürüyor.

Bayırköy'de bulunan mesire alanında çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında yol kenarlarına şev taşı döşenerek alanın daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi hedefleniyor.

Bayırköy Belediye Başkanı Aykut Dilsiz, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın dinlenip vakit geçirdiği mesire alanlarımızda hem güvenliği artırmak hem de çevre estetiğini iyileştirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu alanlar, halkımızın nefes aldığı sosyal mekanlar. Biz de bu alanları daha kullanışlı hale getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi. - BİLECİK