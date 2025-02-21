Bayrak Apartmanı Davası: 4 Sanığa 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Bayrak Apartmanı Davası: 4 Sanığa 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Malatya'da, 6 Şubat depremlerinde yıkılan Bayrak Apartmanı davasında, dört kişiye 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 16 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 15 kişinin yaşamını yitirdiği olayla ilgili mahkeme kararını açıkladı.

21.02.2025 14:02  Güncelleme: 14:03
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Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Malatya'da 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonucunda 15 kişinin öldüğü Bayrak Apartmanı davasının karar duruşması Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme, ikisi belediye görevlisi dört kişiye "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.

Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesindeki 5 katlı Bayrak Apartmanı'nın Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki ilk depremde yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi de yaralandı.

Binanın yıkımına ilişkin Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanınbugünü duruşmasında karar açıklandı. Dönemin belediye çalışanları tutuksuz sanıklar Alper Y. ve Berkan S., 1997'de yapımına başlanan ve 2001 yılında tamamlanan binanın kaçak olduğunun tespit edildiğini, sonrasında encümen kararıyla binanın mevcut haliyle uygunluğuna rapor verilip, ruhsatlandırıldığını ifade ederek, tahliyelerini istedi.

İddia makamı, sanıklar, sanık avukatları, müşteki ve müşteki avukatlarının taleplerini dinleyen mahkeme, statik proje müellifi ve fenni mesul Necip S., yapı sahibi Vahap G., projeyi onaylayan dönemin Malatya Belediyesi İmar Müdür vekili Berkan S. ve  İmarda görevli Alper Y., hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 16 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme, İnşaat Mühendisleri Odası'nda onay yapan Mehmet G. ve Bülent Y. hakkında ise beraat kararı verdi.

Ne olmuştu?

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilkinde yıkılan ve yapımı 2001 yılında tamamlanan 5 kat üzeri 16 daireli, 5 dükkanlı Bayrak Apartmanı enkaz ve gücük altında kalan Aybuke Gürbüz, Burcu Dündar, Burhan Al-Alımı, Cemal Gürbüz, Emine Dönmez, Ertuğrul Efe Dönmez, Eylül Sare Dönmez, Fatma Uzunçayır, Hulusi Gürbüz, Kibar Gürbüz, Leyla Uzunçayır, Mehmet Dönmez, Mehmet Uzunçayır, Songül Uzunçayır ve Umut Adil Ekici ölmüş, apartmanda bulunan 10 kişi ise yaralanmıştı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bayrak Apartmanı Davası: 4 Sanığa 16 Yıl 3 Ay Hapis Cezası - Son Dakika

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