Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi

Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, ilçede yapılacak hizmetler ve mahallelerin ihtiyaçları ile ilgili görüş alışverişi yapmak üzere 24 mahalle muhtarıyla bir araya geldi.

Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'ndaki toplantıya 24 mahalle muhtarı katıldı. Bayraklı'nın en iyi hizmeti alması için muhtarlarla her zaman iş birliği içinde olacaklarını belirten Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Bayraklı'da yapacağımız çalışmaları ve stratejik planlarımızı belirlerken mahalle muhtarlarımızın düşünce ve önerileri bizim için çok önemli. Belediyemizde kurumsal anlamda çalışmalarımızı tamamladık. Artık sahada olacağız ve bu kapsamda tüm mahallelerimizi Park Bahçeler, Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizle ve muhtarlarımızla birlikte adım adım dolaşacağız, sorunları yerinde tespit ederek çözüme kavuşturacağız. Bayraklı'nın hak ettiği hizmeti alması için gece gündüz çalışacağız" dedi.

Mahallelerindeki sıkıntıları talep ve önerileri ileten muhtarlar da Başkan Önal'a başarı dileyerek, temizlikten park bahçelere, yollardan, altyapı çalışmalarına kadar her alandaki ihtiyaçların iş birliğiyle çözüleceğini belirtti. - İZMİR