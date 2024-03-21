Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Dernekleri Ziyaret Etti - Son Dakika
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Yerel

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Dernekleri Ziyaret Etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Dernekleri Ziyaret Etti

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede faaliyet gösteren 30'a yakın derneği ziyaret ederek, kente katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Sandal, dayanışma ve birliktelik mesajı verdi.

21.03.2024 15:01  Güncelleme: 15:26
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Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, ilçede faaliyet gösteren 30'a yakın derneği ziyaret ederek, kente katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Sandal, "Her zaman birlikte olduk. Dayanışma ve ortak akılla Bayraklı için en iyisini yaptık. Daha güzel bir Bayraklı için birlikte çalıştık, birlikte başardık. Bundan sonra da aynı şekilde iletişimde olmaya, her zaman birlikte kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaklaşan yerel seçimler öncesi görev süresi boyunca her zaman dayanışma içinde olduğu sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. 3 günde 30'a yakın dernek gezen Başkan Sandal, kente katkılarından ve desteklerinden dolayı yönetimlere teşekkür plaketi vererek, dayanışma ve birliktelik mesajı verdi.

"DAYANIŞMAMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"Rozetini göğsünden çıkarmayan Cumhuriyet Halk Partili bir Belediye Başkanı olarak hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden herkese eşit hizmet götürmeyi boynumun borcu bildim. Siyasi ayrıştırmalarla insanları alevi, sünni diye bölen, bunun karşısında siyasal ikballerini garantiye almak için çaba sarf edenlere hep karşı oldum. Çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ama Bayraklı Belediyesi olarak pandemi, deprem, sel, ekonomik kriz gibi tüm zorluklara karşı hiçbir işimizden geri kalmadık. Ekonomik istikrarı ve işçi barışını sağlamış, eğitimden sağlığa, kültüre-sanattan spora ve fiziki yatırımlarına kadar her alanda Bayraklı için en iyisini yaparak ilçemizi geleceğe en iyi şekilde hazırladık. Depremde eşi görülmemiş bir dayanışma örneğiyle hiçbir depremzedemizi mağdur etmedik. Çadır süreçlerinden kalıcı konutlara çıkmalarına kadar, gerek temel destekler noktasında gerekse emsal artışlarla inşaat haklarının artırılmasında üzerimize ne düşüyorsa yaptık. Eğitim alanında 3 kreşimizi hizmete açtık, 2 kreşimiz de bitme aşamasında. Öğrenci kapasitemizi 700'e çıkardık. Okul öncesinden üniversiteye kadar her alanda çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olduk. Bunun yanında İzmir'in ilk Avrupa'nın en büyük Matematik ve Zeka Oyunları Parkı'nı Bayraklı'ya kazandırdık. 17 bin metrekarelik yeni kent meydanı için başladığımız çalışmaları hızlandırdık. Kentsel dönüşümde imar planlarını tamamladık, 60 hektarlık alanda ilk kazmayı vurma aşamasına getirdik. Sağlıktan, spora, kent kimliğinden fiziki yatırımlara kadar hiçbir işimizden geri kalmadık. Bu süreçte her zaman sivil toplum örgütlerimizle iletişimde, dayanışma içinde olduk. Bundan sonra da bu dayanışmamızı sürdüreceğiz."

"BAYRAKLI'DA İZ BIRAKTINIZ"

Sivil Toplum Kuruluşlarının başkan, temsilci ve üyeleri de Başkan Sandal'a ilçeye katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Bayraklı'da iz bıraktınız. Her alanda kimin neye ihtiyacı varsa hiç kimseyi ayırmadan herkesin yanında oldunuz. Her zaman dayanışma içinde olduk, bundan sonra da iletişimde kalmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Dernekleri Ziyaret Etti - Son Dakika

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