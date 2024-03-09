Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Meclis Üyeleriyle Bir Araya Geldi

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, mecliste yaklaşık 5 yıldır birlikte görev yaptığı Millet ve Cumhur İttifakı meclis üyeleriyle bir araya geldi. Başkan Sandal konuşmasında, " Türkiye'ye örnek bir meclis olduk. Kararlarımızın yüzde 96'sını oy birliğiyle aldık. Kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan Bayraklı ve halkımız için en iyisini yapmak için çalıştık" dedi.
Bayraklı Belediyesinin meclis üyeleri, yerel seçimler öncesi düzenlenen yemekte bir araya geldi. Gecede, 5 yıldır birlikte görev yapan CHP ve AK Parti grubu üyeleri, dostluk ve kardeşlik mesajları verdi. Etkinliğe; Başkan Serdar Sandal, eşi Aylin Sandal, oğlu Yağız Sandal'ın yanı sıra; Millet ve Cumhur İttifakının meclis üyeleri, eşleri, CHP Bayraklı İlçe Başkanı Didem Gültekin ve belediye başkan yardımcıları katıldı.
Programda konuşan Başkan Serdar Sandal, "Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan, kimseyi ötekileştirmeden, ayrıştırmadan bu aile Bayraklı'da çok güzel işlere imza attı. En yoğun tartışmaları yaşadık belki; ama kararlarımızın yüzde 96'sını oy birliğiyle aldık. Söz konusu vatandaş ve Bayraklı olunca aynı paydada buluşmayı bildik. Zorlu günlerde tek yumruk olduk. Türkiye'ye örnek bir belediye olduk. Pandemi, deprem ve ekonomik kriz gibi sıkıntılara rağmen; eğitimden sağlığa, kültür-sanattan spora kurumsal kimliğimizden işçi barışına, ekonomik istikrardan fiziki yatırımlara kadar her alanda çalışmalarımızı sürdürdük ve hiçbir işimizden geri kalmadık. Bayraklı'daki eşsiz dayanışma örneğiyle fark oluşturduk. Bayraklı için hep birlikte en iyisini yaptık. Beytülmale el uzatmadan, kimsenin hakkını yemeden, elimizden geldiğince kentimiz için en iyisini yaparak, alnımız ak bir şekilde ve herkesin hakkına hukukuna sahip çıkarak gönül rahatlığıyla görevi tamamlıyorum" dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Aktaş da, "Siyaset gelip geçebiliyor; ama arkadaşlıklar, dostluklar baki kalıyor. Yeri geldi tartıştık, yeri geldi güldük; ama hepimizin tek amacı Bayraklı için en iyisini, en doğrusunu yapmak oldu. Kardeşliğimizin, dostluğumuzun sürmesini dilerim. Başkanımıza bu organizasyon için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verdi.
Geceye katılan meclis üyesi ve CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal da, ilçedeki çalışmaları daha ileriye taşıyacaklarını belirterek, Bayraklı'daki başarının devam edeceğini söyledi. Önal, "İlk günden beri Serdar başkanım yanımda, destekçim. Onun yol göstericiliğiyle; dostça, kardeşçe ilerleyip, başarılarımızı devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Serdar Sandal, meclis üyelerine kente sundukları katkılardan dolayı teşekkür plaketi verdi. Gece canlı müzik eşliğinde eğlence ile sona erdi. - İZMİR
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