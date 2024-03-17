Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, görev süresi boyunca koordineyle çalışarak Bayraklı için birlikte hizmet verdiği muhtarları ziyaret etti, ilçeye katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi. Başkan Sandal, "Yerel yönetimin yapı taşları muhtarlarımıza tüm ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ederim. Bayraklı'da omuz omuza, gönül gönüle çalıştık. Bundan sonra da yine dayanışma içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.
Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, yaklaşan yerel seçimler öncesi görev süresi boyunca birlikte çalıştığı 24 mahalle muhtarını ziyaret etti. Mahallerde yürütülen çalışmalar ve Bayraklı için verilen desteklerden dolayı tüm muhtarlara teşekkür eden Başkan Sandal, "El birliğiyle Bayraklı için her zaman en iyisini yapmak için gayret gösterdik. Tek amacımız yaşadığımız kentimizi daha güzel, daha refah, daha yaşanabilir hale getirmekti. Vicdanımız rahat, oldukça huzurluyuz. Bize her zaman destek olan muhtarlarımıza ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ederim" dedi.
Duygulandıran ziyaret
Başkan Sandal, "Bayraklı'mızda, yaklaşık beş yıldır muhtarlarımızla birlikte dayanışma içinde çalıştık. Mahallelerimiz onlar sayesinde daha güzel. Demokrasimizin temel taşı ve en yakın çalışma arkadaşlarım muhtarlarımızı özverili çalışmalarından dolayı kutluyor, tüm ilçe sakinlerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. Duygu dolu anlara sahne olan ziyaretlerde bazı muhtarlar gözyaşlarını tutamadı.
Bayraklı'da iz bırakan başkan
Muhtarlar ise belediyenin mahallelerde sürdürdüğü çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi. Mahalle sakinlerinin özellikle, temizlik, asfaltlama ve park çalışmalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden muhtarlar, "Hangi mahallede ne ihtiyaç varsa yanımızda oldunuz. Kimin ne sorunu varsa her telefonumuza yanıt verdiniz. Çalışmalarınızla Bayraklı'da iz bıraktınız" diyerek Bayraklı'ya hizmetlerinden dolayı Başkan Sandal'a teşekkür etti. - İZMİR
Son Dakika › Yerel › Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal Muhtarları Ziyaret Etti - Son Dakika
31 Mart yerel seçimleri öncesi Malatya'da yoğun katılımla gerçekleşen mitinge katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının sonlarına doğru kendisine bir şeyler anlatmak isteyen bir kadına kızdı. Erdoğan, ne dediği tam olarak anlaşılmayan kadına "Ya tamam ver ver, oradaki kardeşlerimize ver. Onlar benim memurlarım ver. Şu anda görüyorsunuz bak burada işimiz var" dedi.
Muş'un Varto ilçesinde Avrupa Birliği destekli olarak düzenlenen voleybol turnuvası devam ediyor. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları, İlçe Emniyet Müdürlüğü takımını 3-0 mağlup etti. Turnuva sonunda finale kalan takıma kupasını Varto Kaymakamı Musa Ayyıldız verecek.
AK Parti'den yeniden aday gösterilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yeni dönemde gerçekleştireceği projeleri tanıttı. Özdemir, Kale Çevresi Yenileme ve Koruma, Dışarı Cami Otopark ve Peyzaj, Efendibey Sosyal Konut ve Nar Sosyal Konut projeleri hakkında bilgi verdi. Pandemi ve deprem gibi zorlu süreçlere rağmen belediyenin başarılı çalışmalarını vurgulayan Özdemir, önümüzdeki 5 yıl için yeniden aday olduğunu belirtti.
CHP'nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özlem Çerçioğlu'nun, seçim vaatleri ve çalışmaları hakkında bilgilerin yer aldığı pankartları YSK'nın kararıyla kaldırıldı. AK Parti tarafından İlçe Seçim Kurulu'na verilen şikayet dilekçesinde "Her ne kadar herhangi bir siyasi partinin amblemine yer verilmediği tespit edilmiş ise de, söz konusu afişlerin siyasi propaganda içerdiği anlaşılmaktadır" ifadeleri yer aldı.
Yeni yapılan bir seçim anketine göre, İstanbul'daki yerel seçimlerde kimin önde olduğu merak konusu oldu. Optimar Araştırma'nın anketine göre, Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet devam ederken, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Mehmet Altınöz'ün yüzde 10'a yakın bir oy alması dikkat çekti. Ankete göre, Murat Kurum'a oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 41.7, Ekrem İmamoğlu diyenlerin oranı ise yüzde 41 oldu.
İran'da kadın ve erkeklerin birlikte katıldığı partiler yasak olsa da ahlak polisinin gözetiminden uzaktaki yerlerde yapılmaya devam ediyor. Kadın DJ'ler, kalabalıkları dansa kaldıran ritimleriyle tabuları yıkarken kültürel kalıpları da bozuyorlar. İran'da son yıllarda değişim isteyen kadın hareketlerine bağlı hisseden DJ'ler, yeraltı müzik sahnesinde başarıyla yer alıyorlar.
Sizin düşünceleriniz neler ?