Bayraklı Belediyesi, 21 yeni parkı törenle hizmete açacak

Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda ilçenin farklı noktalarında yapılan 21 yeni parkı törenle hizmete açacak. Başkan Serdar Sandal "Yerel seçimlerden bu yana ilçemize 21 yeni park kazandırdık. 65 parkımızı da baştan sona yeniledik. Cuma günü 15: 00'de tüm yurttaşlarımızı Osmangazi'deki toplu açılışımıza bekliyorum" dedi.

AÇILIŞ 5 OCAK CUMA GÜNÜ

Bayraklı Belediyesi, son 4,5 yılda ilçenin farklı mahallelerine kazandırılan 21 yeni parkı toplu bir törenle hizmete açacak. 5 Ocak Cuma Günü Osmangazi Mahallesi 574/5 sokaktaki parkta gerçekleşecek açılış töreni, saat 15: 00'de başlayacak. Çeşitli aktivitelerin de yer alacağı etkinlik renkli görüntülere sahne olacak. Yeni yapılan parkları halkın kullanımına sunacak olan Bayraklı Belediyesi, bu süreçte 65 parkı da baştan sona revize ederek modern görünüme kavuşturdu. Bu alanlara yeni oyun grupları, modern kent mobilyaları ve spor aletleri yerleştirildi.

"21 YENİ PARKI HİZMETE SUNUYORUZ"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçemizde yeşil oranını artırmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Bayraklımıza modern görünümlü yeni parklar kazandırıp, ihtiyaç olanları da baştan sona yeniledik. Uygun olan her alanda, daha iyilerini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. İlçemize kazandırdığımız parkları cuma günü törenle hizmete sunacağız. Tüm yurttaşlarımızı bekliyoruz" dedi.