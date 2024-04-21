Bayraklı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Şenlikle Kutlayacak

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Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırlanan program kapsamında görsel şovlar, oyunlar, spor müsabakaları, maskot eşliğinde müzikli aktiviteler, sürpriz eğlenceler ve konserlerle dolu muhteşem bir şenlikle kutlayacak.

Bayraklı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı birbirinden eğlenceli aktivitelerle kutlayacak. Binlerce çocuk ve aileleri 23 Nisan günü Bayraklı sahilinde gerçekleşecek hem kültürel hem de sportif organizasyonlarda bir araya gelecek. Bu kapsamda saat 14.00'da uçurtma şenliği ile başlayacak etkinliklerde, halk oyunları gösterisi, piyano performansı sunulacak, mutlu çocuk şarkıları konseri verilecek, yüz boyama aktivitesiyle şenlik renklenecek. Karate, kick boks, tekvando, bale, jimnastik, güreş, dans ve corn hole gibi spor aktivitelerinin yanı sıra survivor, halat çekme, basketbol, penaltı, bovling ve çuval yarışları düzenlenecek. Etkinlikler boyunca çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilecek. Maskotlar, resim, satranç, astronomi ve zeka oyunlarıyla da 23 Nisan şenliği büyük bir coşkuya dönüşecek. 23 Nisan günü Bayraklı sahilinde gerçekleşecek etkinliklere isteyen herkes ücretsiz olarak katılabilecek.

"En güzel bayramlar Bayraklı'da yaşanacak"

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan'da geleceğimizin teminatı çocuklarımızla buluşacağız. Onların bir tebessümü, mutluluğu her şeye değer. Bu anlayışla çocukların gününde onlar için özel bir organizasyon hazırladık. Gösteriler, şovlar, konserler, yarışmalar ve ikramlarla dolu dolu bir bayram geçireceğiz. Mazbatamızı aldıktan sonraki ilk ulusal bayramımızı sevgili çocuklarımızla birlikte coşkuyla kutlayacağız. Her yıl etkinliklerimizi büyüteceğiz. En güzel bayramlar Bayraklı'da yaşanacak. Etkinliklerimize tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi. - İZMİR