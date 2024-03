Bayraklı Belediyesi Anaokulu Sayısını 5'e Çıkardı

Yerel

Okul öncesi eğitim yatırımlarına bir yenisini daha ekleyen Bayraklı Belediyesi, bünyesindeki anaokulu sayısını 5'e çıkardı. Yamanlar ve Onur mahallelerinde açılış aşamasına gelen yeni eğitim kurumlarıyla öğrenci kapasitesi de 700'e ulaşacak. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Geleceğe umutla bakan, aydınlık nesiller yetiştiriyoruz. Çocuklarımız için tüm imkanlarımızı seferber ederken eğitim yatırımlarımız ile de Bayraklımızın yarınları için çalışıyoruz" dedi.

Bayraklı'da eğitim çalışmaları ile fark yaratan, yatırımlarıyla örnek olan Bayraklı Belediyesi, Onur Mahallesi'ndeki anaokulunun inşasında sona geldi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, açılış aşamasına yaklaşan yeni eğitim yuvasındaki çalışmaları yerinde inceledi.

AİLELER BEMO'YU ÇOK SEVDİ

Onur Mahallesi Anaokulu, Bayraklı Belediyesi'nin 5'nci okul öncesi eğitim kurumu olacak. Daha önce Ayda Bebek, Elif Bebek ve Pati İzi Anaokullarını hizmete açan Bayraklı Belediyesi, Yamanlar Kültür Merkezi içindeki anaokulunun inşasında da sona gelmişti. Bu kapsamda 380 metrekare kullanım alanına sahip Onur Mahallesi'ndeki yeni anaokulunda 4 sınıf, 1 uyku odası, 1 yemekhane ve idari ofisler yer alıyor. Bayraklı Eğitim Modeli'nin adil ücret politikası, kaliteli ve çok yönlü eğitim anlayışı veliler tarafından da beğeni topluyor.

ANAOKULUNDAN ÜNİVERSİTEYE…

Sandal "Çocuklarımızın eğitimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Göreve geldiğimizde verdiğimiz bir söz vardı; "Hiçbir çocuğumuz ekonomik imkansızlıklardan dolayı eğitimden geri kalmayacak" dedik! ve bunun gerekliliğini yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Anaokulundan üniversiteye kadar her an ve her alanda çocuklarımızın yanındayız. Bu kapsamda Onur Mahallesi'ndeki çocuklarımızı da Bayraklı Eğitim Modeli'nin kaliteli yapısıyla tanıştıracağız. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.