Bayraklı Belediyesi Esnaf Masası Kurdu

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Bayraklı Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren esnafın sorunlarını çözmek ve yapılacak işlemleri daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirmek amacıyla Başkan İrfan Önal'ın talimatıyla esnaf masası kurdu. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Zabıta Müdürlüğü ve Ruhsat Denetim Müdürlüğü personelleri tarafından hizmet verecek esnaf masası'nda ruhsat işlemlerinin yanı sıra esnafın sorunlarıyla özel olarak ilgilenilecek, talep, öneri ve şikayetler dinlenecek.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, seçim döneminde verdiği sözlerden birini daha hayata geçirdi. Bu kapsamda Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü bünyesinde kurulan esnaf masası, ilçede faaliyet gösteren esnafın işleriyle ilgilenecek, sorunlara kalıcı çözümler bulunacak ve talep ve öneriler doğrultusunda çalışmalar yürütülecek. Belediye ana hizmet binası 3'üncü katındaki birimde Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü'nden birer personel görev yapacak. Esnaf Masası ile iletişime geçmek isteyen esnaf, 477 20 00'dan esnaf masasına ulaşıp bilgi alabilecek.

Başkan Önal, "Seçim döneminde esnafımıza söz vermiştik. Esnaf masası kurup, sorunları dinleyip, ilgili birimimiz aracılığıyla hem işlemlerini yapabileceklerini hem de sorunlarına çözüm bulacaklarını belirtmiştik. Bu kapsamda bünyemizde Esnaf Masası'nı kurduk. Böylece esnafımızın beklentilerine doğru şekilde karşılık vererek iletişimimizi artıracağız. Aynı zamanda sorunlara da hızlı ve kalıcı çözümler bulmak için çalışacağız. Bayraklı'yı birlikte yöneteceğiz" dedi. - İZMİR