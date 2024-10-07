Bayraklı Belediyesi Gümüşpala'da Mahalle Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi Gümüşpala'da Mahalle Şenliği Düzenledi

Bayraklı Belediyesi Gümüşpala\'da Mahalle Şenliği Düzenledi

Bayraklı Belediyesi'nin Gümüşpala Mahallesi'nde düzenlediği mahalle şenliği, çocuklar ve ailelerine çeşitli etkinliklerle keyifli anlar yaşattı. Kukla gösterileri, palyaço performansları ve eğitici atölyelerle renklendirilen etkinlikte, Belediye Başkanı İrfan Önal da katılımcılarla bir araya geldi.

07.10.2024 10:24  Güncelleme: 10:26
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Bayraklı Belediyesi tarafından, Gümüşpala Mahallesi'ndeki pazar yeri halı sahasında gerçekleştirilen mahalle şenliği, çocuklar ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Renkli gösteriler, eğitici atölyeler ve sportif oyunlarla dolu şenlikte katılımcılar, kukla gösterileri, palyaço performansları ve çeşitli aktivitelerle gönüllerince eğlendi.

Bayraklı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen mahalle şenliği, Gümüşpala Mahallesi'nde çocuklar ve aileleri için keyifli anlara sahne oldu. Etkinlikte Belediye Başkanı İrfan Önal, mahalle sakinleriyle sohbet ederek, çocukların coşkusuna ortak oldu. Kukla gösterisi, bubble show ve palyaço performansları çocukların büyük ilgisini çekerken, sahne şovları hem çocukları hem de ailelerini eğlendirdi. Eğitici atölyelerde astronomi, zeka oyunları, arkeoloji, robotik kodlama ve bilim gibi alanlarda eğitim alarak eğlenme fırsatı bulan çocuklar, sportif oyunlarda da kıyasıya mücadele etti. Spor işleri müdürlüğünün organize ettiği Survivor parkuru, çuval yarışı, halat çekme ve penaltı atışı gibi aktiviteler de büyük heyecan yaşattı. Etkinliğe Başkan İrfan Önal'ın yanı sıra; muhtarlar, meclis üyeleri, yüzlerce çocuk ve aileleri katıldı.

Başkan Önal, "Soğukkuyu Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz sokak şenliğimizi şimdi Gümüşpala Mahallesi'ne taşıdık. Bu şenliklerle çocuklarımızı bir araya getiriyor, mahalle kültürünü ve dayanışma ruhunu pekiştiriyoruz. Bilim, sanat ve spor dolu bu etkinlikte çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğunu görmek bizim için en büyük ödül. Katılım gösteren tüm ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Her yaş grubundan vatandaşımızla buluşmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi Gümüşpala'da Mahalle Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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