Bayraklı Belediyesi, Hayatlarında Hiç Havuza Girmemiş Çocukları Ağırladı - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, Hayatlarında Hiç Havuza Girmemiş Çocukları Ağırladı

Bayraklı Belediyesi, Hayatlarında Hiç Havuza Girmemiş Çocukları Ağırladı

Bayraklı Belediyesi, hayatlarında hiç havuza girmemiş 20 çocuğu Postacılar Mahallesi'ndeki portatif havuzda ağırlayarak onlara unutulmaz bir deneyim imkanı sundu. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İsmet İnönü Kültür Merkezi yanında bulunan havuzda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, suyla ilk kez tanışmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

26.08.2024 11:32  Güncelleme: 11:34
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Bayraklı Belediyesi, hayatlarında hiç havuza girmemiş 20 çocuğu Postacılar Mahallesi'ndeki portatif havuzda ağırlayarak onlara unutulmaz bir deneyim imkanı sundu. Sosyal sorumluluk projeleri kapsamında İsmet İnönü Kültür Merkezi yanında bulunan havuzda gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, suyla ilk kez tanışmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.

Bayraklı Belediyesi, sosyal sorumluluk projeleriyle çocukların yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Bu kapsamda hayatlarında hiç havuza girmemiş 6-12 yaş arasındaki 20 çocuk, havuzla tanıştı. Spor İşleri Müdürlüğü ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, uzman eğitmenler eşliğinde suya ilk adımlarını atan çocukların heyecanı görülmeye değerdi. Eğitmenler, çocukların suya olan korkularını yenmelerine yardımcı olurken, aynı zamanda yüzme tekniklerini de öğretti. Çeşitli oyunlarla eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, suyun keyfini doyasıya çıkardı. Etkinlik sonunda çocuklara yiyecekler ikram edildi.

Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, "İlçemizde hiç havuza girmemiş 20 çocuğumuzu, Postacılar Mahallemizdeki portatif havuzda ağırladık. Bu tür faaliyetlerle daha fazla çocuğumuza ulaşmak istiyoruz, daha fazla çocuğumuzu mutlu etmek ve yüzmeyi öğretmek istiyoruz. Bu kapsamda temel yüzme eğitimi verdiğimiz çocuklarımızı havuzla buluşturduk, yüzme tekniklerini öğrenmelerini sağladık. Bayraklı Belediyesi olarak, bu tür projelerle çocuklarımızın mutluluğuna katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, Hayatlarında Hiç Havuza Girmemiş Çocukları Ağırladı - Son Dakika

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