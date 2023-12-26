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Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni sosyal tesisler ve yeşil alanlar kazandırıyor - Son Dakika
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Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni sosyal tesisler ve yeşil alanlar kazandırıyor

Bayraklı Belediyesi, Manavkuyu'da atıl halde bulunan 7 bin 300 metrekarelik yeşil alanı parka dönüştürdü. Parkta oyun grupları, spor aletleri ve yürüyüş yolları yerleştirildi. Bayraklı Belediyesi, ilçede 21 modern parkı hizmete açarken, birçok parkı da yeniledi. Çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni sosyal tesisler ve yeşil alanlar kazandırıyor
26.12.2023 - 22:49,
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Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni sosyal tesisler, yeşil alanlar ve modern görünümlü yeni parklar kazandırıyor. Bu kapsamda Manavkuyu 283/12 sokak ve 283/6 sokak kesişimindeki atıl halde bulunan 7 bin 300 metrekarelik yeşil alan parka dönüştürüldü. Oyun grupları, spor aletleri yerleştirilen ve yürüyüş yolları yenilenerek çevre düzenlemesi tamamlanan park ayrıca yeniden yeşillendirildi. Başkan Serdar Sandal, "Parkları, sosyal alanları ve yeşili ile Bayraklı, İzmir'in en güzel ilçelerinden biri oldu. Yarınlara umutla bakan, daha yeşil, modern ve güzel bir Bayraklı oluşturuyoruz" dedi.

7 BİN 300 METREKARELİK PARK BAŞTAN SONA YENİLENDİ

İlçe genelinde park ve yeşillendirme çalışmalarına devam eden Bayraklı Belediyesi, 4,5 yıldan bu yana ilçeye kazandırdığı modern parkların sayısını 21'e yükseltti, atıl halde bulunan birçok parkı da baştan sona yeniledi. 24 mahalledeki tüm parklarda bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda eskiyen parklara yeni görünüm kazandırırken, bu alanlara yeni oyun grupları, kent ekipmanları ve spor aletleri yerleştirdi. Dinlenme alanları, yürüyüş yolları yaptı. Son olarak Manavkuyu Öğretmenevi arkasında atıl haldeki 7 bin 300 metrekarelik yeşil alanda çalışma yürüten ekipler; 4 bin 500 metrekare yeşillendirme, 400 metrekarelik yürüyüş yolu, 100 metrekarelik çocuk oyun grubu alanı ve spor aletleri bölümü oluşturarak alana yepyeni görünüm kazandırdı. Parka 290 metrekare kilit parke, 600 metrekare de kauçuk döşendi. Alan içindeki tenis ve basketbol sahalarının bakım ve onarımları yapıldı. Park, peyzaj ve çevre düzenlemesinin ardından hizmete açıldı.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "İlçemizin yeşil alan oranını artırıyor, Bayraklı'ya yeni parklar kazandırmaya devam ediyoruz. Uygun olan her alanda, daha iyilerini yapmak için var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Yarınlara daha yeşil bir çevre ve daha güzel, modern Bayraklı oluşturuyoruz" dedi.

Kaynak: ANKA
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Serdar Sandal, İzmir, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Bayraklı Belediyesi, ilçeye yeni sosyal tesisler ve yeşil alanlar kazandırıyor - Son Dakika


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