Bayraklı Belediyesi\'nde 1285 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi güncellendi

Yerel

Bayraklı Belediyesi'nde Bayraklı AŞ ve DİSK Genel İş 6 No'lu Şube arasında 1285 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi güncellendi. İmzalanan ek protokol ile emekçilerin ortalama en düşük maaşı 31 bin 700 liraya çıkarıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, "Yaşamın her alanında emekten, alın terinden yana mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu zorlu günlerde aile ekonomilerinize bir nebze de olsa destek olabildiysek ne mutlu bize. Ek protokol tüm emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.

Bayraklı Belediyesi ile DİSK Genel İş 6 No'lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesine ilave olarak talep edilen ek protokol görüşmeleri sonuçlandı. Belediyenin farklı birimlerinde görev yapan bin 285 çalışanı ilgilendiren protokol, Başkan Sandal ve Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı arasında imzalandı. Bayraklı Belediyesi ana hizmet binası önünde düzenlenen törende işçiler 'Halkçı başkan' sloganları atarak ek protokolü halaylarla kutladı.

EN DÜŞÜK MAAŞ 31 BİN 700 TL

Ek protokole göre, fazla mesailer, primler, haftalık ve genel tatiller hariç işçilerin ortalama giydirilmiş en düşük net maaşı 22 bin 850 TL'den 31 bin 700 TL'ye yükseldi. Toplu iş sözleşmesi kapsamında ön görülen yüzde 25'lik artışa Başkan Sandal da son altı aylık enflasyon rakamları üzerine yüzde 2,5 puan refah payı ile birlikte yüzde 15 ek zam yaptı ve işçilerin net zam oranı yüzde 40 olarak belirlendi. Bu kapsamda işçilerin en düşük günlük brüt ücreti 570 TL'den 790 TL'ye, 100 TL olan yemek yardımı 140 TL'ye, erzak yardımı ise bin 500 TL'den 2 bin 100 TL'ye yükseldi.

Başkan Sandal, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Görev sürem boyunca ahlakımla vicdanımla kamu görevimi yerine getirdim. Beytülmale el uzatmadım, eşime dostuma yandaşıma kazanç sağlamadım. 'Bu belediyede işçinin parası ödenmedikten sonra kimsenin parası ödenmez' anlayışıyla emekten, alın terinden ve emekçiden yana oldum. Her zaman işçimizin, emekçimizin yanında olduk. Kimseyi ayırmadan, bizi ayrıştırmak isteyenlere karşı hep bir arada olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu bir siyasi yolculuktur bizden sonra da başka bir arkadaşımız görevi devralacaktır. Ben CHP'li bir başkanım ve bundan sonra da rozetimi çıkarmayacağım. Eğer hakkım varsa hakkımı bana bir şekilde ödeyebilirsiniz. CHP'nin bayrağını Bayraklı'da düşürmeyeceksiniz! Sizden tek isteğim budur. CHP bayrağını göklere dikmekle ilgili gece gündüz çalışma talimatı veriyorum. Bu bir davadır. Önemli olan görevleri en iyi şekilde yaparak görevi devretmektir. İzmir'in her ilçesinde ülkenin her ilinde CHP bayrağını dalgalandırmakla ilgili ne gerekiyorsa onu hep birlikte yapacağız. Yapabileceğimiz en yüksek oranda zam yaptık. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun."

Disk Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı da şöyle konuştu:

"Serdar Başkanımızla yaptığımız görüşmede kendisi enflasyon oranına göre yüzde 25 çıkan zam artışının yeterli olmadığını söylemişti ve 'İşçi arkadaşlarımızı enflasyona yedirmem, gerekeni yapacağım ve hatta ek de yapacağım' demişti. Sözünü tuttu ve tüm işçilerimize güzel bir haber verdi. Bu ek protokolle birlikte çalışanların yüzünü bir kez daha güldürdü. Teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz. Her zaman Başkanımızın yanında olacağız birlikte omuz omuza çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm haksızlıkların karşısında birlikte olmaya devam edeceğiz. Disk varsa umut vardır demeye devam edeceğiz."

Disk Genel İş 6 No'lu Şube Başkanı Değer Yıldız ise "Maaşlarımız enflasyon ve ekonomik şartlara karşı her gün eriyor. Günün koşullarında en iyi sözleşmeler üç gün sonra değerini yitirir hale geliyor. Böyle bir ülkede emekçiler yaşama mücadelesi veriyor. Ama bize bu ek protokolle bu zorlu günlerde destek olan, emekçinin yanında olan Başkanımız Serdar Sandal'a ve emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.